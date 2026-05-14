Cinco soldados e sete milicianos morrem em confrontos no Paquistão

AFP
AFP
14/05/2026 06:21

Pelo menos cinco soldados e sete milicianos morreram em confrontos na conturbada província paquistanesa do Baluchistão, informaram fontes oficiais nesta quinta-feira (14).

Um artefato explosivo improvisado foi detonado perto de um comboio de tropas paramilitares do Corpo de Fronteiras, seguido por um confronto com milicianos.

"Cinco soldados morreram e outro ficou gravemente ferido", declarou uma fonte do governo à AFP. 

"Durante a operação, um grupo de terroristas foi localizado e atacado pelas tropas. Na troca de tiros, sete terroristas morreram", afirmou o Exército em um comunicado.

O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), grupo separatista mais ativo da província no sudoeste do país, reivindicou a autoria do ataque em um comunicado.

O movimento, que o governo dos Estados Unidos classifica como terrorista, afirmou que atacou instalações militares, policiais e funcionários da administração civil com armas de fogo e atentados suicidas. 

O BLA intensificou nos últimos anos os ataques contra paquistaneses de outras províncias que trabalham na região, assim como contra empresas estrangeiras do setor de energia.

