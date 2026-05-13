Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Importante ataque aéreo em andamento sobre Kiev

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 22:07

compartilhe

SIGA

Kiev foi alvo de um importante ataque aéreo russo na madrugada desta quinta-feira (14, data local), constataram jornalistas da AFP, que ouviram várias explosões e disparos da defesa antiaérea.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O inimigo ataca Kiev com drones e mísseis balísticos", explicou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, que instou a população a buscar abrigo por meio da plataforma Telegram.

Após uma trégua de três dias por ocasião das comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial, os ataques diários da Rússia contra cidades ucranianas foram retomados na madrugada de terça-feira.

Na quarta-feira, Moscou lançou pelo menos "800 drones" contra o país, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Até janeiro, cerca de 15 mil civis ucranianos haviam morrido e 40,6 mil tinham ficado feridos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo um relatório da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia publicado naquela data.

O ano de 2025 foi o mais mortal desde 2022, com mais de 2,5 mil civis mortos, segundo o documento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-phs/roc/arm/mel/am

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay