OMS confirma que oito casos do surto de hantavírus são da cepa Andes

Oito pessoas infectadas no surto de hantavírus a bordo do cruzeiro MV Hondius testaram positivo para o vírus Andes, a única cepa que é transmitida entre humanos, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (13).

"Até 13 de maio, foram notificados 11 casos, incluindo três mortes", afirmou a OMS em um boletim informativo publicado na noite desta quarta.

Desses 11 casos, "oito foram confirmados em laboratório como infecção pelo vírus Andes (ANDV), dois são considerados prováveis e um é inconclusivo e está passando por análises complementares", detalhou.

Entre as vítimas fatais, duas tinham infecções confirmadas por essa cepa, e a terceira é classificada como um caso "provável", segundo a OMS.

A taxa de letalidade - percentual de doentes que morrem após contrair a infecção - deste surto é, nesta fase, de 27%, apontou a organização. Não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.

Todos os casos registrados até o momento estavam a bordo do navio.

O caso considerado inconclusivo diz respeito a uma pessoa nos Estados Unidos, "atualmente assintomática", de acordo com a OMS.

A organização continua considerando que o risco é "moderado" para a saúde dos passageiros e da tripulação do navio e "baixo" para o restante da população mundial.

A origem deste surto de hantavírus permanece desconhecida. Segundo a OMS, o primeiro contágio ocorreu antes do início do cruzeiro, em 1º de abril, já que o primeiro passageiro morto, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas a partir de 6 de abril. O período de incubação do vírus varia de uma a seis semanas.

"Estão sendo realizadas investigações para esclarecer as possíveis circunstâncias da exposição e a fonte do surto, em colaboração com as autoridades da Argentina e do Chile", informou a OMS na quarta-feira.

O primeiro paciente que morreu havia permanecido pouco mais de 48 horas em Ushuaia, na Terra do Fogo, antes de embarcar em 1º de abril. As autoridades locais consideram "praticamente nula" a possibilidade de que ele tenha sido contagiado ali.

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