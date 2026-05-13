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Paciente americano com sintomas de hantavírus testa negativo

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Repórter
13/05/2026 19:11

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As autoridades de saúde dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (13) que um paciente que havia apresentado sintomas leves de hantavírus testou negativo e permanece em uma unidade de biocontenção no estado da Geórgia.

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Esse paciente é uma das 18 pessoas que estão sendo monitoradas em centros médicos dos Estados Unidos depois de terem sido evacuadas do cruzeiro MV Hondius, foco do surto de hantavírus.

Durante uma coletiva de imprensa dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), as autoridades também esclareceram que outro paciente, sobre o qual os funcionários haviam dito ter apresentado um resultado "levemente positivo" para hantavírus, aguardava as conclusões de um teste adicional.

"O teste inicial que recebemos veio do exterior e seus resultados foram inconclusivos", afirmou David Fitter, gerente de incidentes dos CDC para a resposta ao hantavírus.

Esse paciente está em uma unidade de biocontenção do Centro Médico da Universidade de Nebraska.

Há outras 15 pessoas assintomáticas em uma unidade de quarentena nesse mesmo centro.

Vários estados dos Estados Unidos estão rastreando outras pessoas que haviam desembarcado anteriormente do cruzeiro ou que podem ter sido expostas.

No mundo todo, três pessoas morreram e sete tiveram hantavírus confirmado, doença normalmente associada a roedores.

As autoridades sanitárias enfatizaram que o risco mais amplo para a saúde pública decorrente do surto é baixo.

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mdo/acb/jm/am

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