Manchester City vence Crystal Palace (3-0) e fica a dois pontos do líder Arsenal

O Manchester City se manteve firme na disputa pelo título da Premier League após golear o Crystal Palace por 3 a 0 nesta quarta-feira (13), numa partida adiada, resultado que recoloca a equipe de Pep Guardiola a dois pontos de distância do Arsenal, restando apenas duas rodadas para o fim do campeonato.

Sob chuva no Etihad Stadium, o City abriu uma vantagem no primeiro tempo com gols do atacante ganês Antoine Semenyo (32') e do egípcio Omar Marmoush (40'). Já na reta final da partida, o brasileiro Savinho fechou o placar.

O time do astro norueguês Erling Haaland veria suas esperanças de título praticamente desaparecerem caso tivesse empatado ou perdido para os 'Eagles' de Oliver Glasner, equipe que ocupa atualmente a 15ª colocação.

No entanto, a vitória conquistada em casa nesta quarta-feira permite ao Manchester City (2º, 77 pontos) se manter na cola do Arsenal (1º, 79 pontos) às vésperas de seus dois últimos jogos, programados para a próxima semana.

Os 'Citizens' têm um desafio difícil: vão enfrentar o Bournemouth, atualmente na sexta posição e na briga por uma vaga em competições europeias, e depois terão um confronto contra o atual quinto colocado, o Aston Villa.

O calendário do Arsenal parece muito mais favorável, com um jogo em casa contra o Burnley, atual penúltimo colocado e já rebaixado, seguido por um duelo no estádio do Crystal Palace, cujo foco provavelmente estará voltado para a final da Conference League, marcada para três dias depois, contra o Rayo Vallecano.

--- Jogo adiado da 31ª rodada do Campeonato Inglês:

Quarta-feira, 13 de maio

Manchester City - Crystal Palace 3 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 42

2. Manchester City 77 36 23 8 5 75 32 43

3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15

4. Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 12

5. Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 4

6. AFC Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10

8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3

9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

10. Everton 49 36 13 10 13 46 46 0

11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6

12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9

13. Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2

14. Leeds 44 36 10 14 12 48 53 -5

15. Crystal Palace 44 36 11 11 14 38 47 -9

16. Nottingham 43 36 11 10 15 45 47 -2

17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9

18. West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20

19. Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36

20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -41

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