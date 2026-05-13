Impulsionada pelas empresas de tecnologia, Wall Street ignora inflação e marca novos recordes

A Bolsa de Nova York atingiu novos recordes nesta quarta-feira (13) impulsionada pelo renovado interesse no setor de tecnologia, que compensou o impacto da alta da inflação nos Estados Unidos.

O Nasdaq (+1,20%) e o índice ampliado S&P 500 (+0,58%) fecharam em máximas históricas, em 26.402,34 e 7.444,25 pontos, respectivamente. Apenas o Dow Jones terminou em queda (-0,14%).

O movimento de alta do dia "se deve inteiramente às ações do setor de semicondutores", disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

A gigante dos chips Nvidia — maior valor de mercado do mundo — subiu 2,29%, a Micron Technology avançou 4,83% e a Qualcomm ganhou 1,36%.

Segundo o analista, a visita de Donald Trump à China e o encontro previsto com seu par, Xi Jinping, "despertam muitas expectativas nos mercados quanto à obtenção de acordos, particularmente no setor tecnológico".

A cúpula entre os dois líderes também alimenta esperanças de avanços potenciais na resolução do conflito no Oriente Médio, enquanto Pequim já afirmou várias vezes apoiar uma solução diplomática.

A China, principal compradora mundial de petróleo iraniano, sofre particularmente com o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Focados nesses temas, os investidores "ignoraram completamente" dados de inflação "catastróficos", afirma Cardillo.

Na véspera, foi divulgado que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) atingiu 3,8% em abril na comparação anual, seu nível mais alto em quase três anos.

O índice havia ficado em 3,3% em março e em 2,4% em fevereiro.

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