Intermediário que vendeu drogas a Matthew Perry é condenado à prisão

Um intermediário que ajudou a fornecer as drogas que levaram à morte do ator de "Friends" Matthew Perry foi preso na Califórnia nesta quarta-feira (13).

Erik Fleming se tornou a quarta pessoa a ser sentenciada em relação à morte da estrela canadense. Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles em 2023.

Fleming, de 56 anos, foi condenado a cumprir dois anos em uma prisão federal, seguidos de mais três anos de liberdade supervisionada, após se declarar culpado de conspirar para distribuir cetamina e de distribuí-la resultando em morte.

"Havia provas contundentes de que o senhor Fleming forneceu as drogas que causaram a morte do senhor Perry", declarou ao tribunal em Los Angeles o promotor federal adjunto Ian Yaniello.

No mês passado, Jasveen Sangha, uma mulher britânica-americana apelidada de "Rainha da Cetamina", foi condenada a 15 anos de prisão pela morte do ator.

Sangha trabalhou com Fleming para vender 51 frascos de cetamina a Kenneth Iwamasa, assistente pessoal de Perry.

Iwamasa administrou a substância ao ator em várias ocasiões, incluindo em 28 de outubro de 2023, quando injetou pelo menos três doses da cetamina fornecida por Sangha, o que provocou sua morte.

O assistente deve receber sua sentença ainda este mês. Dois médicos também já foram condenados.

Perry, de 54 anos, lutou abertamente durante décadas contra seus vícios.

O ator vinha tomando cetamina como parte de uma terapia supervisionada para depressão. Mas os promotores afirmam que, no fim de 2023, ele havia se tornado dependente dessa substância.

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