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Califórnia investiga irregularidades na venda de ingressos para a Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
13/05/2026 17:44

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O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, exigiu esclarecimentos da Fifa nesta quarta-feira (13) sobre "práticas comerciais potencialmente enganosas" relacionadas à venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que começa em junho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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A investigação se baseia em uma reportagem do The Athletic, que relatou que alguns torcedores compraram ingressos de "categoria 1", os mais caros, e receberam assentos que inicialmente foram apresentados como sendo de uma categoria inferior.

Em carta pública, o procurador pediu explicações à Fifa sobre uma "possível violação da lei da Califórnia", que "oferece forte proteção aos consumidores".

Bonta questiona se "os ingressos foram vendidos com base nas categorias mostradas nos mapas dos estádios, antes de essas categorias serem modificadas posteriormente na atribuição dos assentos".

A Califórnia sediará jogos da Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho) em Los Angeles e em Santa Clara, cidade próxima a São Francisco.

Durante meses, o preço exorbitante dos ingressos foi fonte de tensão em torno do primeiro Mundial expandido para 48 seleções.

A organização de torcedores Football Supporters Europe (FSE) acusou a Fifa de "extorsão" e "traição".

"Esperamos receber da Fifa as informações solicitadas como parte de nossa investigação em andamento", disse Bonta.

O procurador solicitou especificamente cópias dos mapas dos estádios e as datas de suas modificações, bem como o número de torcedores que receberam ingressos de categoria inferior.

Os consumidores da Califórnia que acreditam terem sido enganados foram convidados a apresentar uma denúncia.

Em abril, a Fifa respondeu ao The Athletic que os mapas dos estádios apresentados na época da compra, e posteriormente modificados, eram "indicativos".

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amz-rg/gbv/raa/cb/aam

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