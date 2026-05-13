Supremacista branco que tentou envenenar crianças é condenado a 15 anos de prisão

Um supremacista branco que planejou que um cúmplice se passasse por Papai Noel e distribuísse doces envenenados para crianças de minorias étnicas em Nova York foi condenado, nesta quarta-feira (13), a 15 anos de prisão.

Michail Chkhikvishvili, apelidado de “Comandante Carniceiro”, foi condenado pela juíza Carol Bagley Amon após se declarar culpado de incitar crimes de ódio e de dar instruções para fabricar bombas e ricina.

Chkhikvishvili, de nacionalidade georgiana, era líder do Maniac Murder Cult, um grupo extremista violento internacional motivado pelo racismo. Ele foi detido em uma operação de infiltração do FBI.

O líder "recrutou outros para cometer atos violentos em apoio às ideologias do grupo, incluindo o planejamento e a solicitação de um ataque em Nova York", disseram os promotores em um comunicado.

Ele foi extraditado da Moldávia para o Brooklyn em maio de 2025 e se declarou culpado em novembro.

O procurador-geral adjunto John Eisenberg afirmou que "Chkhikvishvili, por exemplo, tentou recrutar um suposto colaborador para que se fantasiasse de Papai Noel e distribuísse doces envenenados para crianças de minorias".

"A sentença de hoje tira um monstro de nossas ruas e protege nossas comunidades", declarou.

Segundo os promotores, Chkhikvishvili utilizou o aplicativo de mensagens criptografadas Telegram para convencer uma pessoa, que na realidade era um agente infiltrado, a realizar atentados a bomba e provocar incêndios dirigidos contra minorias raciais e judeus.

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