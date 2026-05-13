Petróleo fecha em queda, puxado por expectativas sobre reunião Trump-Xi

Os preços do petróleo recuaram, nesta quarta-feira (13), em meio à visita do presidente americano, Donald Trump, à China, e a medidas para mitigar a escassez desta commodity provocada pelo conflito no Oriente Médio, como o uso das reservas mundiais de petróleo.

O petróleo de referência Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em queda de 1,99%, a 105,63 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega em junho perdeu 1,14%, a 101,02 dólares.

"O mercado espera para ver se o presidente Trump conseguirá convencer o presidente Xi a pressionar o Irã para que reabra o Estreito de Ormuz e permita que sejam retomadas as entregas de petróleo bruto para o resto do mundo", comentou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Trump chegou a Pequim nesta quarta-feira para uma reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

A China, o maior comprador de petróleo do Irã, declarou várias vezes ser favorável a uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio.

Desde o início de seu mandato, Trump busca pôr fim às importações chinesas de petróleo iraniano, em especial com sanções a refinarias.

O mundo esgota suas reservas de petróleo a um ritmo recorde, alertou a Agência Internacional da Energia (AIE), ao considerar que "um novo episódio de volatilidade dos preços parece provável à medida que se aproxima o período de máxima demanda do verão" no hemisfério norte.

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