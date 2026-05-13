Le Mans volta à Ligue 1 pela primeira vez desde 2010

O Le Mans garantiu oficialmente seu acesso à Ligue 1 nesta quarta-feira (13), após o órgão gestor do futebol francês (LFP) atribuir ao clube uma vitória por 2 a 0 sobre o Bastia, partida que havia sido interrompida no sábado devido ao arremesso de sinalizadores no gramado.

O jogo, que marcou a 34ª e última rodada da temporada da Ligue 2, foi suspenso definitivamente pelo árbitro depois que torcedores atiraram sinalizadores no campo do estádio Armand-Cesari, em reação ao segundo gol do Le Mans, marcado logo no início dos acréscimos.

O clube do oeste da França não disputava a primeira divisão desde a temporada 2009–2010.

O Le Mans pertence ao fundo de investimentos brasileiro OutField, e entre seus acionistas minoritários estão o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, o astro do tênis Novak Djokovic e o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa.

O time se juntará assim ao campeão da Ligue 2, Troyes, primeira equipe a ter garantido a promoção à Ligue 1. O Saint-Étienne e o Rodez disputarão a repescagem e o vencedor desse confronto enfrentará, em seguida, o antepenúltimo colocado da Ligue 1, com uma última vaga de acesso em jogo.

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