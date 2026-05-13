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Coalizão governante de Israel propõe dissolver Parlamento para eleições antecipadas

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AFP
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Repórter
13/05/2026 17:10

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A coalizão governista de Israel apresentou uma proposta para dissolver o Parlamento (Knesset) do país, o que abre caminho para eleições antecipadas, informou nesta quarta-feira (13) o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

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Segundo a imprensa israelense, o projeto de dissolução poderá ser submetido à votação em 20 de maio.

"A 25ª Knesset será dissolvida antes do fim de seu mandato. As eleições (para formar o próximo Parlamento) serão realizadas em uma data determinada pelo Comitê da Knesset, que não poderá ser fixada antes de 90 dias após a aprovação desta lei", afirma o projeto publicado pelo partido Likud.

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mib-mj/tq/cr/cjc/am

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