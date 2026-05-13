Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã alerta Kuwait por detenção de 4 cidadãos e se reserva direito de responder

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 16:10

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez uma dura advertência ao Kuwait, nesta quarta-feira (13), pela detenção de quatro iranianos, e alertou que a República Islâmica se reserva "o direito de responder".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Kuwait atacou ilegalmente um barco iraniano e deteve quatro de nossos cidadãos no Golfo Pérsico. Este ato ilegal ocorreu perto de uma ilha utilizada pelos Estados Unidos para atacar o Irã", escreveu Araghchi no X.

"Exigimos a libertação imediata dos nossos cidadãos e nos reservamos o direito de responder", acrescentou.

Na véspera, o Kuwait havia anunciado que as quatro pessoas detidas tinham "confessado" pertencer à Guarda Revolucionária iraniana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/cm/cgo/ahg/meb/mvv/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel kuwait

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay