Irã alerta Kuwait por detenção de 4 cidadãos e se reserva direito de responder

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez uma dura advertência ao Kuwait, nesta quarta-feira (13), pela detenção de quatro iranianos, e alertou que a República Islâmica se reserva "o direito de responder".

"O Kuwait atacou ilegalmente um barco iraniano e deteve quatro de nossos cidadãos no Golfo Pérsico. Este ato ilegal ocorreu perto de uma ilha utilizada pelos Estados Unidos para atacar o Irã", escreveu Araghchi no X.

"Exigimos a libertação imediata dos nossos cidadãos e nos reservamos o direito de responder", acrescentou.

Na véspera, o Kuwait havia anunciado que as quatro pessoas detidas tinham "confessado" pertencer à Guarda Revolucionária iraniana.

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