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Netanyahu fez visita secreta aos Emirados durante guerra com Irã

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Repórter
13/05/2026 16:10

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participou de uma reunião secreta com o presidente dos Emirados Árabes Unidos durante a guerra com o Irã, informou seu gabinete nesta quarta-feira (13).

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"Durante a Operação 'Rugido do Leão', o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou uma visita secreta aos Emirados Árabes Unidos, onde se reuniu com o presidente emiradense, o xeque Mohammed bin Zayed al Nahyan", indicou seu gabinete em um comunicado.

"A visita representou um avanço histórico nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos", acrescentou a nota.

O anúncio foi feito um dia após o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, anunciar que este país havia enviado aos Emirados Árabes seus sistemas de defesa aérea Domo de Ferro e uma equipe para operá-los durante a guerra com o Irã.

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jd/jfx/ahg/yr/mvv

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