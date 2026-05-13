Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Franquia 'Velozes e Furiosos' comemora 25 anos no Festival de Cannes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 15:58

compartilhe

SIGA

Os astros americanos Vin Diesel e Michelle Rodriguez, protagonistas da franquia "Velozes e Furiosos", se reencontraram em Cannes, nesta quarta-feira (13), para comemorar os 25 anos da saga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diesel e Rodriguez posaram para fotos ao lado da atriz Jordana Brewster e da filha de Paul Walker, morto em um acidente de carro em 2013.

O filme inaugural da saga, lançado em 2001, será exibido na sessão da meia-noite do famoso festival de cinema.

Após 11 filmes no cinema, Diesel anunciou, na última segunda-feira, que a Universal - proprietária da franquia - prepara uma série ambientada no universo "Velozes e Furiosos".

A presença dos atores da saga, cujos filmes giram em torno do mundo dos carros e das corridas de rua clandestinas, traz um ar hollywoodiano a uma edição da mostra francesa sem grandes produções americanas.

Durante anos, o Festival de Cannes se apoiou em Hollywood para apresentar grandes estreias comerciais ao público, como complemento ao cinema independente, que constitui o núcleo de sua programação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adp/vg/agu/as/meb/es/ahg/mvv/am        

Tópicos relacionados:

cannes2026 cinema eua franca gente lazer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay