Putin substitui governadores de duas regiões fronteiriças com Ucrânia
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O presidente russo, Vladimir Putin, exonerou nesta quarta-feira (13) os governadores de duas regiões fronteiriças com a Ucrânia, afetadas por represálias de Kiev, anunciou o Kremlin.
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Os governadores das regiões de Bryansk e Belgorod, Alexander Bogomaz e Vyacheslav Gladkov, estavam no comando dessas duas regiões fronteiriças durante toda a ofensiva russa na Ucrânia.
Putin nomeou Alexander Shuvayev, um general que lutou na Ucrânia, como governador interino da região de Belgorod, e Yegor Kovalchuk como governador interino de Bryansk.
Essas duas regiões foram alvo de ataques ucranianos e sofreram incursões nesses quatro anos de guerra.
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