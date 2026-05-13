Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Putin substitui governadores de duas regiões fronteiriças com Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 15:00

compartilhe

SIGA

O presidente russo, Vladimir Putin, exonerou nesta quarta-feira (13) os governadores de duas regiões fronteiriças com a Ucrânia, afetadas por represálias de Kiev, anunciou o Kremlin.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os governadores das regiões de Bryansk e Belgorod, Alexander Bogomaz e Vyacheslav Gladkov, estavam no comando dessas duas regiões fronteiriças durante toda a ofensiva russa na Ucrânia. 

Putin nomeou Alexander Shuvayev, um general que lutou na Ucrânia, como governador interino da região de Belgorod, e Yegor Kovalchuk como governador interino de Bryansk. 

Essas duas regiões foram alvo de ataques ucranianos e sofreram incursões nesses quatro anos de guerra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-dth/emp/ahg/meb/aa

Tópicos relacionados:

politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay