Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líbano afirma que mais de 10.000 casas foram destruídas ou danificadas desde o cessar-fogo entre Hezbollah e Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 14:48

compartilhe

SIGA

O Conselho Nacional Libanês para Pesquisa Científica (CNRS) afirmou, nesta quarta-feira (13), que mais de 10.000 casas foram destruídas ou danificadas no Líbano desde que o cessar-fogo entre o movimento pró-Irã Hezbollah e Israel entrou em vigor. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apesar da trégua acordada por ambas as partes, Israel continua sua intensa campanha de bombardeios, particularmente no sul do Líbano, enquanto o Hezbollah reivindica a responsabilidade por ataques contra alvos israelenses. 

"Desde o cessar-fogo (...) observamos que 5.386 casas foram completamente destruídas e 5.246 foram danificadas", declarou o diretor do CNRS, Chadi Abdallah, durante uma coletiva de imprensa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lg/jfx/cgo/cm/ahg/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra hezbollah ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay