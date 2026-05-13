Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Semifinalista em 2025, Lorenzo Musetti está fora de Roland Garros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 14:37

compartilhe

SIGA

O tenista italiano Lorenzo Musetti, atual número 10 do mundo e especialista no saibro, anunciou nesta quarta-feira (13) que não vai participar do torneio de Roland Garros, onde foi semifinalista no ano passado, devido a uma lesão na coxa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após sua eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma na terça-feira, Musetti passou por exames médicos que revelaram uma "lesão no músculo reto femoral", explicou o jogador em sua conta do Instagram.

Durante a derrota para o norueguês Casper Ruud, o italiano de 24 anos sentiu um desconforto na coxa esquerda e teve que receber atendimento médico.

O tratamento da lesão exige "algumas semanas de repouso e recuperação", afirmou Musetti em sua publicação.

"Isso significa que não poderei jogar nem em Hamburgo (17 a 23 de maio) nem em Roland Garros (24 de maio a 7 de junho), uma notícia terrivelmente difícil de aceitar", lamentou o ex-número cinco do mundo, que já sofreu inúmeras lesões ao longo de sua carreira.

Em janeiro, Musetti também teve que abandonar a partida de quartas de final do Aberto da Austrália contra o sérvio Novak Djokovic quando vencia por 2 sets a 0 devido a uma lesão na coxa direita.

Sua ausência em Roland Garros se soma à do atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, que está se recuperando de uma lesão no punho direito.

Musetti enfrentou Alcaraz na semifinal do torneio parisiense no ano passado e desistiu por problemas físicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/pm/raa/cb/aa

Tópicos relacionados:

2026 fra ita tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay