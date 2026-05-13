Pediatra na Alemanha acusado em 130 supostos casos de violência sexual contra menores
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As autoridades alemãs anunciaram, nesta quarta-feira (13), a acusação formal de um pediatra que atua no estado de Brandemburgo, no noroeste do país, por 130 crimes de abuso sexual contra menores.
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"Entre outros crimes, estão acusações de agressão sexual agravada contra menores e estupro", que teriam ocorrido ao longo de doze anos, até novembro de 2025, afirmou a Promotoria de Potsdam, sem especificar o número de vítimas.
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