Pediatra na Alemanha acusado em 130 supostos casos de violência sexual contra menores

As autoridades alemãs anunciaram, nesta quarta-feira (13), a acusação formal de um pediatra que atua no estado de Brandemburgo, no noroeste do país, por 130 crimes de abuso sexual contra menores.

"Entre outros crimes, estão acusações de agressão sexual agravada contra menores e estupro", que teriam ocorrido ao longo de doze anos, até novembro de 2025, afirmou a Promotoria de Potsdam, sem especificar o número de vítimas.

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