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Pediatra na Alemanha acusado em 130 supostos casos de violência sexual contra menores

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AFP
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Repórter
13/05/2026 14:01

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As autoridades alemãs anunciaram, nesta quarta-feira (13), a acusação formal de um pediatra que atua no estado de Brandemburgo, no noroeste do país, por 130 crimes de abuso sexual contra menores.

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"Entre outros crimes, estão acusações de agressão sexual agravada contra menores e estupro", que teriam ocorrido ao longo de doze anos, até novembro de 2025, afirmou a Promotoria de Potsdam, sem especificar o número de vítimas.

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lep/dth/mab/ahg/aa

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