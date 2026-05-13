Três mortos e vários feridos na Ucrânia após ataques russos em plena luz do dia

Três pessoas morreram e mais de 15 ficaram feridas, nesta quarta-feira (13), em toda a Ucrânia devido a ataques com drones russos, em um contexto de intensificação das incursões em plena luz do dia.

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas em bombardeios russos na região ocidental de Rivne, informou o chefe da administração militar regional, Oleksandr Koval, no Telegram.

Em Kiev, onde as sirenes de alerta soaram várias vezes durante o dia, jornalistas da AFP viram moradores se refugiarem em estações de metrô. Um dos alertas durou uma hora e meia.

Por volta do meio-dia no horário local (6h no horário de Brasília), os alertas de ataques aéreos afetavam mais da metade das regiões ucranianas, segundo um mapa oficial atualizado em tempo real.

Os serviços de inteligência ucranianos afirmaram, nesta quarta-feira, que a Rússia lançou "um ataque aéreo combinado contra a Ucrânia que pode se prolongar", utilizando primeiro drones para "sobrecarregar" a defesa antiaérea e, assim, poder atacar depois infraestruturas cruciais.

Segundo o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, a Rússia lançou pelo menos 800 drones contra seu país.

A Rússia vem multiplicando há meses seus ataques em plena luz do dia contra a Ucrânia, no que parece ser uma nova tática, mais de quatro anos após o início da invasão em grande escala.

"Desde o início da manhã, a região de Cherkasy (centro) está em estado de alerta antiaéreo", anunciou o governador regional, Igor Taburets, no Telegram, informando que três pessoas ficaram feridas.

Outras três pessoas ficaram feridas na região ocidental de Khmelnitski e mais duas em Odessa, no sul, segundo as autoridades locais.

Na região de Kherson, próxima à linha de frente no sudoeste, a administração local informou mais de dez feridos, nove deles em um ataque contra um ônibus de uma empresa municipal no centro da capital regional.

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