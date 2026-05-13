Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Quatro soldados morrem por minas instaladas por guerrilheiros na Colômbia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 13:03

compartilhe

SIGA

Quatro soldados morreram e outros três ficaram feridos, nesta quarta-feira (13), em uma zona rural da Colômbia na explosão de minas antipessoais instaladas por guerrilheiros das desmobilizadas Farc, que até há pouco negociavam a paz com o presidente de esquerda Gustavo Petro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Colômbia atravessa a mais grave onda de violência da última década a poucas semanas das eleições de 31 de maio, nas quais será eleito o sucessor de Petro, que apostou em negociar a desmobilização com os principais grupos armados.

A instalação dos explosivos no departamento de Guaviare (sudeste) foi atribuída às fileiras de Calarcá, líder dissidente das extintas Farc que se negou a assinar o histórico acordo de paz com esta guerrilha em 2016. 

Em abril, Petro anunciou a suspensão das novas negociações que seu governo mantinha com o grupo, conhecido como o Estado-Maior de Blocos.

Tropas de infantaria e assalto aéreo ficaram em meio a "dispositivos explosivos improvisados" na madrugada desta quarta-feira, "após o desenvolvimento de uma ação ofensiva" contra esse grupo, informou o exército colombiano em um comunicado divulgado nesta quarta.

Um porta-voz da instituição informou à AFP que se tratavam de minas antipessoais instaladas em uma zona rural de San José del Guaviare, uma região com vastos cultivos de folha de coca e berço das primeiras fileiras guerrilheiras que se afastaram do tratado entre as Farc e o governo há uma década.

Os feridos são atendidos em um centro de saúde próximo, acrescentou.

Calarcá, cuja ordem de captura está suspensa pelas negociações, devia ter se apresentado na terça-feira perante o Ministério Público por um caso de homicídio, delinquência organizada, entre outros crimes, mas não compareceu e a diligência foi adiada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vd/lv/dga/mvv/jc

Tópicos relacionados:

colombia guerrilha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay