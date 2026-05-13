Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

África do Sul desmantela laboratório de metanfetamina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 12:38

compartilhe

SIGA

A polícia sul-africana informou, nesta quarta-feira (13), que desmantelou um laboratório de metanfetamina avaliado em vários milhões de dólares e prendeu 11 suspeitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação policial ocorreu em uma fazenda remota em Swartruggens, a 170 quilômetros a noroeste de Joanesburgo, e resultou em uma das maiores apreensões de drogas do país.

As imagens e gravações divulgadas pela polícia mostravam tanques químicos, poças de resíduos e tambores espalhados por um pátio arborizado coberto com lonas. 

"Quando desmantelaram este lugar, descobriram um laboratório de cristal de metanfetamina e uma enorme quantidade de produtos químicos", declarou o chefe interino da polícia provincial, Ryno Naidoo. 

"Também encontraram uma planta de processamento de ouro com grande quantidade de material aurífero", acrescentou. 

As autoridades estimaram o valor das drogas produzidas em cerca de 250 milhões de rands (aproximadamente 15 milhões de dólares ou 73,5 milhões de reais). 

A operação veio à tona após moradores denunciarem fortes odores químicos provenientes da fazenda isolada, que se passava por um refúgio de safári. 

A África do Sul é um importante centro de trânsito de drogas, impulsionado por sua geografia e seus vínculos com o comércio mundial, além de ser um mercado em expansão para drogas sintéticas, segundo o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

clv-ho/ahg/mab/yr/aa

Tópicos relacionados:

africasul crime mexico narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay