África do Sul desmantela laboratório de metanfetamina

A polícia sul-africana informou, nesta quarta-feira (13), que desmantelou um laboratório de metanfetamina avaliado em vários milhões de dólares e prendeu 11 suspeitos.

A operação policial ocorreu em uma fazenda remota em Swartruggens, a 170 quilômetros a noroeste de Joanesburgo, e resultou em uma das maiores apreensões de drogas do país.

As imagens e gravações divulgadas pela polícia mostravam tanques químicos, poças de resíduos e tambores espalhados por um pátio arborizado coberto com lonas.

"Quando desmantelaram este lugar, descobriram um laboratório de cristal de metanfetamina e uma enorme quantidade de produtos químicos", declarou o chefe interino da polícia provincial, Ryno Naidoo.

"Também encontraram uma planta de processamento de ouro com grande quantidade de material aurífero", acrescentou.

As autoridades estimaram o valor das drogas produzidas em cerca de 250 milhões de rands (aproximadamente 15 milhões de dólares ou 73,5 milhões de reais).

A operação veio à tona após moradores denunciarem fortes odores químicos provenientes da fazenda isolada, que se passava por um refúgio de safári.

A África do Sul é um importante centro de trânsito de drogas, impulsionado por sua geografia e seus vínculos com o comércio mundial, além de ser um mercado em expansão para drogas sintéticas, segundo o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime.

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