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Títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos atingem nível mais alto desde julho

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Repórter
13/05/2026 10:49

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Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano a 10 anos alcançaram os níveis mais elevados em 10 meses nesta quarta-feira (13), impulsionados por uma inflação no atacado significativamente maior do que a esperada em abril. 

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Por volta das 12h45 GMT (09h45 em Brasília), o rendimento do título do Tesouro americano a 10 anos estava acima de 4,48%, seu nível mais alto desde julho de 2025. 

O título do Tesouro de 30 anos seguiu a mesma trajetória. 

Antes da ofensiva israelense-americana contra o Irã, que começou em 28 de fevereiro, o rendimento do título de 10 anos estava em 3,94%.

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tmc/myl/er/mr/ad/aa/fp

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