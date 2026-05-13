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Inflação no atacado nos EUA sobe a 6% em abril

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Repórter
13/05/2026 10:25

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O índice de preços ao produtor (PPI), medida da inflação no atacado nos Estados Unidos, disparou no mês passado para 6% em um ano, ante 4,3% em março, segundo dados publicados nesta quarta-feira (13).

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Esses dados indicam fortes tensões futuras sobre os preços que serão pagos pelos consumidores.

A inflação no nível das empresas surpreendeu os mercados, que esperavam um número muito inferior.

Na comparação mensal, por sua vez, o índice PPI aumentou 1,4% em abril, após 0,7% em março. É o ritmo de alta mais elevado desde março de 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.

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myl/tmc/er/mr/mar/lm/yr

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