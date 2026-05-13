Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lucro do Alibaba cai 18%

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 09:37

compartilhe

SIGA

O gigante tecnológico chinês Alibaba anunciou nesta quarta-feira (13) uma queda de 18% em seu lucro líquido no último ano fiscal, devido à queda da demanda no país e a seus grandes investimentos em inteligência artificial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa, que administra algumas das maiores plataformas de comércio eletrônico da China, viu sua atividade recuar devido às guerras de preços e do consumo fraco na segunda maior economia do mundo.

Ao mesmo tempo, a empresa, com sede em Hangzhou, investe dezenas de bilhões de dólares em inteligência artificial. Seu modelo de código aberto Qwen é conhecido no mundo todo.

No ano fiscal encerrado em 31 de março, o Alibaba registrou lucro líquido de 105,9 bilhões de yuans (15,6 bilhões de dólares, R$ 76,3 bilhões), segundo um comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong, ante 129,5 bilhões de yuans (R$ 93,2 bilhões) no exercício anterior.

Durante o último trimestre fiscal, a receita cresceu 3% em base anual, para 243,4 bilhões de yuans (R$ 175,2 bilhões), segundo o comunicado.

"Os investimentos do Alibaba em inteligência artificial passaram da incubação à comercialização em larga escala", indicou o CEO, Eddie Wu, citado no comunicado.

Segundo a imprensa, o Alibaba, junto com a Tencent, outro gigante tecnológico chinês, estaria prestes a investir na promissora empresa de inteligência artificial DeepSeek, que lançou um novo modelo em abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kaf-ll-pfc/dhw/pc/pb/lm/fp

Tópicos relacionados:

china economia ia resultados tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay