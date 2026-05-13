Lucro do Alibaba cai 18%

O gigante tecnológico chinês Alibaba anunciou nesta quarta-feira (13) uma queda de 18% em seu lucro líquido no último ano fiscal, devido à queda da demanda no país e a seus grandes investimentos em inteligência artificial.

A empresa, que administra algumas das maiores plataformas de comércio eletrônico da China, viu sua atividade recuar devido às guerras de preços e do consumo fraco na segunda maior economia do mundo.

Ao mesmo tempo, a empresa, com sede em Hangzhou, investe dezenas de bilhões de dólares em inteligência artificial. Seu modelo de código aberto Qwen é conhecido no mundo todo.

No ano fiscal encerrado em 31 de março, o Alibaba registrou lucro líquido de 105,9 bilhões de yuans (15,6 bilhões de dólares, R$ 76,3 bilhões), segundo um comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong, ante 129,5 bilhões de yuans (R$ 93,2 bilhões) no exercício anterior.

Durante o último trimestre fiscal, a receita cresceu 3% em base anual, para 243,4 bilhões de yuans (R$ 175,2 bilhões), segundo o comunicado.

"Os investimentos do Alibaba em inteligência artificial passaram da incubação à comercialização em larga escala", indicou o CEO, Eddie Wu, citado no comunicado.

Segundo a imprensa, o Alibaba, junto com a Tencent, outro gigante tecnológico chinês, estaria prestes a investir na promissora empresa de inteligência artificial DeepSeek, que lançou um novo modelo em abril.

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