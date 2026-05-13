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Trump chega a Pequim para reunião com Xi Jinping

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Repórter
13/05/2026 09:13

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta quarta-feira (13) à China para um encontro de cúpula com seu homólogo Xi Jinping, no qual serão abordados temas importantes como o comércio internacional, a guerra no Irã e o futuro de Taiwan.

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Esta é a primeira visita de um presidente americano à China desde que o próprio Trump viajou ao país, em novembro de 2017, durante seu primeiro mandato.

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dk-bur-lal/avl/pc/fp/aa

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