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Mais de 1.700 confinados em navio de cruzeiro na França após morte de passageiro

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Repórter
13/05/2026 08:49

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Mais de 1.700 pessoas estão confinadas a bordo de um navio de cruzeiro na França após a morte de um passageiro e um possível surto de gastroenterite, informaram as autoridades de saúde nesta quarta-feira (13). 

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O navio da Ambassador Cruise Line partiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, em 6 de maio, fazendo escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, onde está atracado e de onde tem partida prevista para a Espanha. 

Quase 50 dos 1.233 passageiros, em sua maioria britânicos e irlandeses, apresentaram problemas gastrointestinais, incluindo o passageiro de 90 anos que faleceu, indicou a mesma fonte, acrescentando que a tripulação é composta por 514 pessoas. 

Até o meio-dia desta quarta-feira, o navio de cruzeiro estava atracado em Bordeaux, sem medidas de segurança em terra. Alguns passageiros tiravam fotos da cidade do sudoeste da França a partir de um dos conveses. 

Os testes iniciais a bordo descartaram a presença de norovírus, mas outras análises estão sendo realizadas no hospital de Bordeaux, informaram as autoridades de saúde. 

As autoridades não descartaram a possibilidade de uma intoxicação alimentar e rejeitaram qualquer ligação com o hantavírus, que se acredita ter causado a morte de três passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius, que viajava de Ushuaia, na Argentina, para Cabo Verde. 

O pico dos sintomas — vômitos e diarreia — ocorreu em 11 de maio, quando o navio estava na cidade francesa de Brest, segundo a mesma fonte. A vítima idosa morreu antes de o navio chegar ao porto.

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cas-ppy/tjc/mab/aa/fp

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