França registra índice de desemprego de 8,1% no primeiro trimestre

A taxa de desemprego na França subiu 0,2 ponto no primeiro trimestre de 2026 e alcançou o índice de 8,1%, o maior nível em cinco anos e um aumento de 0,7 ponto na comparação com o mesmo período de 2025, informou o Instituto Nacional de Estatística (Insee).

O número de pessoas sem emprego e que procuram trabalho ativamente aumentou em 68 mil na comparação com o trimestre anterior, a 2,6 milhões, informou o Insee, com base na definição da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

No primeiro trimestre, a taxa de desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos recuou 0,4 ponto, a 21,1%, mas avançou 0,4 ponto na faixa entre 25 e 49 anos, a 7,3%. O índice permaneceu estável entre as pessoas mais velhas, a 5,1% (+0,1 ponto).

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