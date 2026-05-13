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França registra índice de desemprego de 8,1% no primeiro trimestre

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Repórter
13/05/2026 06:13

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A taxa de desemprego na França subiu 0,2 ponto no primeiro trimestre de 2026 e alcançou o índice de 8,1%, o maior nível em cinco anos e um aumento de 0,7 ponto na comparação com o mesmo período de 2025, informou o Instituto Nacional de Estatística (Insee).

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O número de pessoas sem emprego e que procuram trabalho ativamente aumentou em 68 mil na comparação com o trimestre anterior, a 2,6 milhões, informou o Insee, com base na definição da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

No primeiro trimestre, a taxa de desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos recuou 0,4 ponto, a 21,1%, mas avançou 0,4 ponto na faixa entre 25 e 49 anos, a 7,3%. O índice permaneceu estável entre as pessoas mais velhas, a 5,1% (+0,1 ponto).

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boc/rap/spi/pb/arm/fp

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