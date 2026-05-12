China pede ao Paquistão que 'intensifique' mediação no Oriente Médio

AFP
AFP
12/05/2026 22:39

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Paquistão a "intensificar" seus esforços de mediação entre Irã e Estados Unidos e expressou a intenção de seu país de continuar apoiando as gestões em favor do diálogo, informou a imprensa estatal.

Wang conversou por telefone na terça-feira com seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, informou nesta quarta-feira (13, data local) a agência oficial de notícias Xinhua.

Espera-se que o presidente americano, Donald Trump, chegue nesta noite à China, um parceiro estratégico e econômico fundamental de Teerã.

O chanceler chinês "instou o Paquistão a intensificar seus esforços de mediação e a contribuir para abordar adequadamente as questões relacionadas à abertura do Estreito de Ormuz", informou a Xinhua.

"A China continuará apoiando os esforços de mediação do Paquistão e dará sua própria contribuição para esse fim", acrescentou o funcionário, segundo o veículo.

"Ambas as partes destacaram a importância de manter um cessar-fogo duradouro e garantir a circulação normal através do Estreito de Ormuz", rota-chave para o trânsito mundial de hidrocarbonetos bloqueada desde o início da guerra em fevereiro, informou, por sua vez, a chancelaria paquistanesa em um comunicado.

