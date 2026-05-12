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PSG quer garantir título do Francês na visita ao Lens para focar na final da Champions

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Alice LEFEBVRE
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Alice LEFEBVRE
Repórter
12/05/2026 22:27

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O PSG está a apenas um pequeno passo de conquistar oficialmente seu 14º título do Campeonato Francês e pode alcançar esse objetivo já nesta quarta-feira (12), jogando fora de casa contra o Lens, seu principal rival na Ligue 1 nesta temporada, o que lhes permitiria voltar toda a sua atenção para a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal. 

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"Já somos 99,9% campeões", declarou o técnico Luis Enrique no domingo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Brest, resultado que praticamente garantiu o título ao PSG antes das duas últimas rodadas. 

Para selar definitivamente a conquista, os parisienses precisam apenas evitar a derrota contra o Lens, equipe sobre a qual têm atualmente uma vantagem de seis pontos. No entanto, mesmo que o PSG não consiga somar sequer um ponto em seus dois jogos restantes, e que o time 'Sangue e Ouro' vença suas partidas, ainda seria quase impossível para o clube do norte superar a desvantagem no saldo de gols (+29 contra +44 do PSG). 

O objetivo dos parisienses é assegurar o título nacional o mais rápido possível, para que possam focar integralmente na preparação para a final da Liga dos Campeões, na qual defenderão seu título contra o Arsenal, no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria. 

Para o Lens, uma vitória serviria como o desfecho perfeito para uma temporada magnífica, na qual o time se destacou como o único capaz de realmente fazer frente ao PSG.

"Precisamos destacar o que o Lens conquistou. Eles jogaram em um nível incrível. Tem sido muito difícil para nós. Os dois últimos campeonatos que vencemos foram muito mais tranquilos", observou Luis Enrique no último domingo. 

O técnico espanhol também fez questão de prestar uma homenagem a Pierre Sage, que foi eleito o Treinador da Temporada na segunda-feira, durante a cerimônia de premiação da Ligue 1. 

Caso não consiga garantir o título no jogo contra o Lens, o PSG ainda terá a oportunidade de concluir a tarefa no próximo domingo, no clássico contra o Paris FC, embora Luis Enrique esteja empenhado em assegurar o título o quanto antes. Fazer isso permitirá que a equipe "chegue nas melhores condições físicas, mentais, individuais e coletivas possíveis" para a final em Budapeste. 

Como vem acontecendo desde o início da temporada, a comissão técnica do PSG tem gerido o elenco com precisão meticulosa, a fim de garantir que a equipe chegue à Hungria em sua forma ideal.

- Preparação para final da Champions -

Desta vez, Willian Pacho, Nuno Mendes e Warren Zaïre-Emery não irão a Lens para serem poupados. Tampouco viajarão o sul-coreano Lee Kang-In — que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no domingo —, Achraf Hakimi e o goleiro Lucas Chevalier, todos eles desfalques nas últimas semanas. 

Um jogador que, no entanto, parece em condições de jogar é Ousmane Dembélé, eleito na segunda-feira o Jogador da Temporada da Ligue 1 e que busca manter sua boa fase recente às vésperas da final europeia. 

Após o clássico do próximo domingo, o PSG terá quase duas semanas para se preparar para o confronto contra o Arsenal. "Tentaremos descansar um pouco durante estas duas semanas finais, garantindo, ao mesmo tempo, a realização de sessões de treino fundamentais para a preparação para a final, um pouco de tudo", explicou o treinador.

Luis Enrique deixou bem claro seus objetivos para a reta final da temporada: "Seremos competitivos em Lens e em Paris, contra o Paris FC, mas o objetivo principal é o jogo de 30 de maio".

--- Jogos adiados da 29ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

Quarta-feira, 13 de maio:

(14h00) Brest - Strasbourg

(16h00) Lens - PSG

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 73 32 23 4 5 71 27 44

2. Lens 67 32 21 4 7 62 33 29

3. Lille 61 33 18 7 8 52 35 17

4. Lyon 60 33 18 6 9 53 36 17

5. Rennes 59 33 17 8 8 58 47 11

6. Olympique de Marselha 56 33 17 5 11 60 44 16

7. Monaco 54 33 16 6 11 56 49 7

8. Strasbourg 47 32 13 8 11 51 42 9

9. Lorient 45 33 11 12 10 48 49 -1

10. Toulouse 44 33 12 8 13 47 46 1

11. Paris Football Club 41 33 10 11 12 45 49 -4

12. Brest 38 32 10 8 14 41 52 -11

13. Angers 35 33 9 8 16 28 47 -19

14. Le Havre 32 33 6 14 13 30 44 -14

15. Auxerre 31 33 7 10 16 32 44 -12

16. Nice 31 33 7 10 16 37 60 -23

17. Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23

18. Metz 16 33 3 7 23 32 76 -44

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