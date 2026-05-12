Bento falha no último lance, Al-Nassr empata e 1º título de CR7 na Arábia Saudita é adiado

Um gol contra do goleiro Bento nos acréscimos impediu o astro português Cristiano Ronaldo de erguer sua primeira taça da Liga Saudita nesta terça-feira (12), quando o Al-Nassr empatou em 1 a 1 com o vice-líder Al-Hilal.

Os torcedores do time da casa, que cobriram as arquibancadas de amarelo, estavam a poucos segundos de comemorar a conquista do campeonato saudita quando o brasileiro não conseguiu segurar uma bola lançada da lateral, deixando-a escapar para dentro do próprio gol no oitavo minuto dos acréscimos.

O Al-Nassr, com apenas mais uma partida a disputar nesta temporada, se mantém cinco pontos à frente do Al-Hilal, que disputou um jogo a menos.

A equipe de CR7 pode garantir o título quando enfrentar o Damac na próxima semana.

Ronaldo, de 41 anos, ainda não conquistou nenhum troféu desde que assinou um contrato lucrativo na Arábia Saudita em 2023, uma mudança que despertou interesse no futebol do país e inspirou uma onda de contratações de grandes nomes, incluindo Neymar (agora no Santos) e Karim Benzema, do Al-Hilal.

--- Resultados da 32ª rodada do Campeonato Saudita:

Sábado, 9 de maio

Al-Khaleej - Al-Ittifaq 0 - 5

Al-Najma - Al-Hazem 2 - 2

Al-Feiha - Al-Qadisiyah 1 - 2

Domingo, 10 de maio

Riyadh SC - Al-Fateh 1 - 0

Al-Ittihad - Dhamk 2 - 1

Segunda-feira, 11 de maio

Neom SC - Al-Shabab 2 - 1

Al-Taawun - Al-Ahli 1 - 2

Terça-feira, 12 de maio

Al-Kholood - Al-Akhdoud 0 - 0

Al-Nassr - Al-Hilal 1 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Al-Nassr 83 33 27 2 4 87 27 60

2. Al-Hilal 78 32 23 9 0 82 27 55

3. Al-Ahli 75 32 23 6 3 64 24 40

4. Al-Qadisiyah 71 32 21 8 3 76 33 43

5. Al-Ittihad 52 31 15 7 9 49 39 10

6. Al-Taawun 52 32 15 7 10 58 43 15

7. Al-Ittifaq 49 32 14 7 11 49 51 -2

8. Neom SC 44 32 12 8 12 42 45 -3

9. Al-Hazem 39 32 10 9 13 36 55 -19

10. Al-Feiha 38 32 10 8 14 41 50 -9

11. Al-Khaleej 37 32 10 7 15 52 55 -3

12. Al-Fateh 33 32 8 9 15 39 55 -16

13. Al-Kholood 32 32 9 5 18 39 58 -19

14. Al-Shabab 32 32 7 11 14 41 54 -13

15. Dhamk 26 32 5 11 16 28 51 -23

16. Riyadh SC 26 32 6 8 18 33 62 -29

17. Al-Akhdoud 17 32 4 5 23 24 68 -44

18. Al-Najma 13 32 2 7 23 31 74 -43

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