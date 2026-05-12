Lionel Messi continua sendo o jogador mais bem pago da MLS, de acordo com uma lista salarial atualizada publicada nesta terça-feira (12), que revelou os vencimentos de recém-chegados como James Rodríguez, Germán Berterame e Timo Werner.

A remuneração garantida de US$ 28,3 milhões (cerca de R$ 139 milhões na cotação atual) que Messi recebe anualmente no Inter Miami permanece a anos-luz de distância dos demais jogadores da liga norte-americana.

Esse valor não leva em conta outras fontes de renda do superastro argentino, como seu extenso portfólio de contratos de patrocínio ou sua opção de adquirir uma participação societária na franquia sediada na Flórida, à qual se juntou em meados de 2023.

O capitão da 'Albiceleste', atual vencedor da Chuteira de Ouro e MVP da Liga, aos 38 anos, tem contrato com o time de Miami até o final da temporada de 2028.

Seu salário lidera a lista publicada nesta terça-feira pela Associação de Jogadores da MLS (MLSPA).

O astro sul-coreano Son Heung-Min, destaque do Los Angeles FC desde a temporada passada, mantém a segunda posição, com um montante anual de US$ 11,2 milhões (R$ 55 milhões).

Em terceiro lugar vem o meio-campista argentino Rodrigo De Paul, companheiro de equipe de Messi no Inter, com US$ 9,7 milhões (R$ 47,6 milhões).

O mexicano Hirving 'Chucky' Lozano ocupa a quarta posição com US$ 9,3 milhões (R$ 45,67 milhões), apesar de estar atualmente afastado do elenco do San Diego FC nesta temporada, enquanto o paraguaio Miguel Almirón, do Atlanta United, vem em quinto com US$ 7,9 milhões (R$ 38,8 milhões).

O colombiano James Rodríguez, do Minnesota United, faz sua primeira aparição na lista com um salário anual de US$ 684.000 (R$ 3,35 milhões), o que o torna o nono jogador mais bem pago. Esse valor pode até diminuir, já que o meia-atacante, que chegou à MLS em fevereiro, está prestes a deixar o United no meio da temporada.

As outras grandes contratações do ano foram o atacante argentino-mexicano Germán Berterame (Inter Miami), listado com um salário de US$ 3,8 milhões (R$ 18,6 milhões), e o alemão Timo Werner (San Jose Earthquakes), com US$ 4,3 milhões (R$ 21,12 milhões).

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