Morre aos 101 anos renomado sobrevivente de Auschwitz

O sobrevivente alemão do Holocausto Albrecht Weinberg, que dedicou grande parte dos últimos anos de sua vida a educar as novas gerações sobre os crimes nazistas, morreu nesta terça-feira (12) aos 101 anos.

Gerda Daenekas, amiga e colega de residência de Weinberg, informou à AFP que ele morreu pacificamente enquanto dormia na manhã desta terça-feira.

Nascido em uma família judia no noroeste da Alemanha, Weinberg e seus dois irmãos foram enviados para Auschwitz, na Polônia ocupada pelos nazistas, quando ele tinha 18 anos.

Os três sobreviveram, mas seus pais estavam entre os mais de 40 membros de sua família que morreram no Holocausto.

Weinberg viveu o fim da guerra no campo de concentração de Bergen-Belsen, em um estado que descreveu como "mais morto do que vivo".

Após a guerra, emigrou para os Estados Unidos junto com a irmã e, durante décadas, não quis falar sobre a Alemanha nem sobre os horrores dos campos de concentração.

Em 1985, Weinberg recusou inicialmente um convite para visitar a cidade de Leer, onde cresceu.

No entanto, mudou de ideia quando um professor lhe enviou uma fotografia de estudantes de uma escola judaica da região.

Por fim, retornou à Alemanha de forma permanente quando já tinha mais de 80 anos e se envolveu ativamente no trabalho de preservação da memória histórica, especialmente com jovens.

Também publicou memórias sobre suas experiências.

Weinberg atraiu atenção nacional no ano passado ao devolver a Cruz Federal ao Mérito, a mais alta condecoração da Alemanha, em protesto contra a aprovação, por deputados conservadores, de uma moção sobre política migratória com apoio do partido de extrema direita AfD.

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