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'Domo Dourado' de Trump poderia custar US$ 1,2 trilhão em 20 anos

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Repórter
12/05/2026 17:07

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O "Domo Dourado", o escudo antimísseis do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode custar até 1,2 trilhão de dólares (R$ 5,87 trilhões) em 20 anos, estimou o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), um órgão independente, na terça-feira.

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"Um sistema nacional de defesa antimísseis com capacidades, em termos gerais, compatíveis com as descritas na ordem executiva (de Trump) custaria cerca de 1,2 trilhão de dólares para ser desenvolvido, implantado e operado durante 20 anos", afirmou o CBO em um relatório.

Trump anunciou em 2025 sua intenção de desenvolver esse escudo antimísseis com base no modelo do "Domo de Ferro" israelense e colocá-lo em serviço antes do fim de seu mandato, em 2029.

O presidente havia estimado na época o custo em "cerca de 175 bilhões de dólares" (R$ 857 bilhões).

Alguns especialistas já haviam apontado naquele momento que se tratava de um projeto irrealista e redundante, levando em conta os sistemas de defesa antimísseis de que os Estados Unidos dispõem atualmente.

Segundo o CBO, o componente espacial do sistema representaria cerca de 60% do custo total.

Assim como a Iniciativa de Defesa Estratégica (IDE), ou "Guerra nas Estrelas", lançada por Ronald Reagan na década de 1980, esse programa pretende colocar no espaço satélites capazes de interceptar mísseis.

O objetivo é destruir rapidamente qualquer míssil balístico intercontinental que se dirija ao território americano.

China e Rússia haviam declarado no ano passado sua firme oposição a esse projeto de Donald Trump.

A IDE não chegou a se concretizar como o governo Reagan planejava, mas no fim dos anos 1980 acelerou a crise armamentista soviética e o colapso do regime comunista, segundo especialistas.

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wd/jz/mar/am

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