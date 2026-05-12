Recordes a serem batidos na Copa do Mundo de 2026

Dos 13 gols de Just Fontaine em 1958 aos cinco de Oleg Salenko em um mesmo jogo em 1994: a história da Copa do Mundo está cheia de recordes a serem batidos.

Na edição de 2026, o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo e o mexicano Guillermo Ochoa podem superar a marca de mais participações.

- Recordes coletivos -

. Brasil pentacampeão

O Brasil ostenta o recorde de títulos, com cinco conquistas (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), um a mais que Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014) e Itália (1934, 1938, 1982 e 2006), a grande ausência de 2026, depois de também ter ficado fora em 2018 e 2022.

. Brasil em todas as Copas; Alemanha, a mais regular

Somente o Brasil disputou todas as 22 edições anteriores do Mundial. A Alemanha vai para sua 21ª participação.

Os alemães ostentam o recorde de mais finais disputadas, com oito, e também de semifinais (13), embora tenha caído na primeira fase em 2018 e 2022.

. Um jogo, 12 gols

O jogo com mais gols na história das Copas é o duelo de quartas de final em 1954 que terminou com a vitória da Áustria sobre a Suíça por 7 a 5, com hat-tricks de Theodor 'Turl' Wagner para os austríacos e de Josef Hügi para os suíços.

O jogo também contou com uma virada espetacular, já que a Suíça vencia por 3 a 0 aos 19 minutos.

Nas oitavas de final de 1938, houve uma partida com 11 gols, aquela em que o Brasil derrotou a Polônia por 6 a 5 (após a prorrogação) em Estrasburgo. O genial Leônidas marcou três gols, mas foi superado por Ernest Willimowski, que balançou as redes quatro vezes para os poloneses.

. Nove gols de diferença

As três vitórias mais amplas terminaram com nove gols de diferença, e a Hungria conseguiu duas delas. A equipe derrotou a Coreia do Sul por 9 a 0 em 1954, com um hat-trick de Sandor Kocsis, e bateu El Salvador por 10 a 1 em 1982. A Iugoslávia também impôs uma derrota por 9 a 0 sobre o Zaire, em 1974, com um hat-trick de Dusan Bajevic.

- Recordes individuais -

. Pelé tricampeão

Pelé é o jogador com mais títulos de Copa do Mundo, campeão em 1958, 1962 e 1970.

. Messi, o mais presente

Após as sete partidas que levaram a Argentina à sua terceira conquista, Lionel Messi se tornou o jogador com o maior número de jogos disputados em Copas do Mundo, com 26, uma marca que ele poderá ampliar em 2026.

Messi superou dois alemães: Lothar Matthaüs, com 25 jogos entre 1982 e 1998, em cinco edições, e Miroslav Klose (24 jogos de 2002 a 2014).

Com 22 jogos disputados, Cristiano Ronaldo pode ganhar posições nesta lista se Portugal for longe na edição deste ano.

. CR7, Messi e Ochoa em seu sexto Mundial

Salvo imprevistos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa se tornarão os únicos jogadores a terem disputado seis Copas do Mundo, comparecendo a todos os torneios desde a edição de 2006.

Os três deixarão para trás o alemão Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 e 1998), o italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 e 2014) e os mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 e 1966) e Rafa Márquez (1998, 2002, 2006, 2010 e 2014).

. Deschamps, Zagallo e Beckenbauer

O francês Didier Deschamps é campeão mundial tanto como jogador (1998) quanto como treinador (2018), após o título dos 'Bleus' em 2018.

Antes dele, os únicos que haviam alcançado esse feito eram o Zagallo (1958 e 1962 como jogador e mais 1970 como técnico) e o alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990).

O 'Velho Lobo' também foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira no tetra em 1994.

. Klose e Fontaine no Olimpo dos artilheiros

O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols marcados em quatro edições.

Em uma única edição, será difícil fazer melhor que o francês Just Fontaine, que marcou 13 em 1958.

Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo:

1. Miroslav Klose (Alemanha) 16 gols

2. Ronaldo (Brasil) 15 gols

3. Gerd Müller (Alemanha) 14 gols

4. Just Fontaine (França) 13 gols

Lionel Messi (Argentina) 13 gols

6. Pelé (Brasil) 12 gols

Kylian Mbappé (França) 12 gols

8. Jürgen Klinsmann (Alemanha) 11 gols

Sándor Kocsis (Hungria) 11 gols

10. Helmut Rahn (Alemanha) 10 gols

Grzegorz Lato (Polônia) 10 gols

Teófilo Cubillas (Peru) 10 gols

Gary Lineker (Inglaterra) 10 gols

Gabriel Batistuta (Argentina) 10 gols

Thomas Müller (Alemanha) 10 gols

. Cinco gols de Salenko

O atacante Oleg Salenko deslumbrou o mundo com cinco gols na vitória da Rússia por 6 a 1 sobre Camarões em 1994. Ele é o jogador que marcou o maior número de gols em uma única partida de Copa do Mundo.

Atrás dele, seis jogadores marcaram quatro gols em um único jogo do torneio:

Ernest Willimowski (Polônia, 1938, derrota por 6 a 5 contra o Brasil após prorrogação)

Ademir de Menezes (Brasil, 1950, 7 a 1 contra a Suécia)

Sándor Kocsis (Hungria, 1954, 8 a 3 contra a Alemanha na primeira fase)

Just Fontaine (França, 1958, 6 a 3 contra a Alemanha)

Eusébio (Portugal, 1966, 5 a 3 contra a Coreia do Norte)

Emilio Butragueño (Espanha, 1986, 5 a 1 contra a Dinamarca)

. Hakan Sukur, o gol mais rápido

O turco Hakan Sukur marcou aos 10 segundos e 8 centésimos o gol mais rápido da história das Copas, na disputa pelo terceiro lugar da edição de 2002, que terminou com a vitória da Turquia por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul.

. Whiteside o mais jovem; El Hadari o mais velho

O jogador mais jovem em uma Copa do Mundo continua sendo o norte-irlandês Norman Whiteside, que tinha 17 anos e 41 dias de idade contra a Iugoslávia (0 a 0) em 1982.

O mais velho é o goleiro egípcio Essam El Hadari, que jogou aos 45 anos e 161 dias contra a Arábia Saudita em 2018 (derrota por 2 a 1 para os Faraós).

O jogador de linha mais velho continua sendo o camaronês Roger Milla, que tinha 42 anos e 39 dias em 1994, quando marcou na derrota por 6 a 1 dos 'Leões Indomáveis' contra a Rússia.

- Curiosidades -

. Jejum de Cristiano Ronaldo

Surpreendente: o astro Cristiano Ronaldo não marcou nenhum gol em jogos de eliminação direta em Copas do Mundo.

. Goleadas em semifinais

Em 1930, na primeira edição de Mundial, as duas semifinais terminaram com o mesmo resultado: 6 a 1. O Uruguai bateu a Iugoslávia e a Argentina eliminou os Estados Unidos.

A maior goleada em semifinal de Copa aconteceu em 2014, quando a Alemanha atropelou o Brasil por 7 a 1 em pleno Mineirão.

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