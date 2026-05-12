Brandon Clarke, do Memphis Grizzlies, morre aos 29 anos

O Memphis Grizzlies, da NBA, anunciou nesta terça-feira (12) a morte de seu jogador Brandon Clarke, de 29 anos, sem especificar a causa do falecimento.

"Estamos desconsolados com a trágica perda de Brandon Clarke. Brandon era um companheiro de equipe excepcional e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis não será esquecido", declararam os Grizzlies em um breve comunicado.

Pouco depois, o comissário da NBA, Adam Silver, também expressou suas condolências.

"Estamos devastados ao saber do falecimento de Brandon Clarke. Como um dos membros mais antigos do Grizzlies, Brandon era um companheiro de equipe e líder muito querido, que jogava basquete com imensa paixão e determinação", disse o dirigente.

Clarke, 21ª escolha geral do Draft de 2019, jogou todas as suas sete temporadas na NBA pelo Memphis Grizzlies, com médias de 10,2 pontos e 5,5 rebotes.

O pivô rapidamente se tornou uma peça fundamental do elenco, conquistando uma renovação de contrato de quatro anos e US$ 50 milhões (cerca de R$ 245 milhões na cotação atual) em 2022.

No entanto, sua trajetória tem sido de declínio nos últimos anos devido a inúmeras lesões que o limitaram a jogar apenas duas partidas na última temporada regular.

Em abril deste ano, o jogador foi preso no estado do Arkansas sob acusações de excesso de velocidade e posse de substância controlada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/pm/aam/cb