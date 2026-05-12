Hamburgo nomeia Kathleen Krüger como sua primeira diretora esportiva
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O Hamburgo anunciou, nesta terça-feira (12), a nomeação de Kathleen Krüger como a nova diretora esportiva do clube, que se torna assim a primeira mulher a assumir um cargo de tamanha relevância em uma equipe do futebol alemão.
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Krüger, de 40 anos, passou as últimas duas décadas trabalhando no Bayern de Munique, onde sua função mais recente envolvia a gestão organizacional.
No gigante bávaro, ela trabalhou ao lado de diversos treinadores renomados, incluindo Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick e Jupp Heynckes.
"Com sua chegada, ela se torna a primeira diretora esportiva na história da Bundesliga", escreveu o Hamburgo no comunicado que anunciava a nomeação.
Krüger, que disputou 33 partidas pela equipe feminina do Bayern antes de se aposentar em 2009 com apenas 24 anos, sucede Stefan Kuntz, que deixou o clube em janeiro.
"Estou muito feliz com a confiança depositada em mim. É um verdadeiro privilégio poder desempenhar um papel decisivo na construção do futuro do Hamburgo, um dos maiores do futebol alemão", afirmou ela no comunicado.
O Hamburgo é um dos clubes tradicionais da Bundesliga, embora, nos últimos anos, tenha enfrentado dificuldades esportivas que levaram ao seu primeiro rebaixamento na história.
Após sete anos na segunda divisão, o clube retornou à elite em 2025 e já garantiu sua permanência na Bundesliga para a próxima temporada.
A nomeação de mulheres para o cargo de diretoras esportivas é rara no futebol masculino. Helena Costa ocupa atualmente essa posição no Estoril, clube da primeira divisão portuguesa, tendo sido nomeada em janeiro de 2025.
Outro clube da Bundesliga, o Union Berlin, já havia feito história em abril ao nomear Marie-Louise Eta como treinadora da equipe principal. Ela se tornou a primeira mulher a comandar um time em uma das grandes ligas europeias.
E, em janeiro passado, o RB Leipzig nomeou a ex-jogadora da seleção suíça Tatjana Haenni como diretora geral, a primeira mulher a ocupar esse cargo na história da Bundesliga.
O papel do diretor esportivo é fundamental nos clubes alemães, pois cabe a ele definir a direção estratégica do clube e supervisionar a contratação de jogadores, tarefas que, em outras ligas, são por vezes desempenhadas pelos treinadores.
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