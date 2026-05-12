Francesa infectada com hantavírus segue internada em estado grave

Uma mulher francesa repatriada do cruzeiro afetado por um surto de hantavírus permanece, nesta terça-feira (12), em estado grave, em cuidados intensivos e com ventilação mecânica, informaram os serviços médicos.

A mulher, uma das cinco passageiras francesas agora repatriadas que tinham viajado no MV Hondius e foram colocadas em quarentena em Paris, começou a se sentir muito mal na noite de domingo e testou positivo para o hantavírus.

"A paciente apresenta agora a forma mais grave de comprometimento cardiopulmonar", declarou o médico Xavier Lescure em uma coletiva de imprensa no Ministério da Saúde da França.

"Ela está ligada a um pulmão artificial" e a um sistema de derivação sanguínea, com o qual se espera que consiga superar esta fase, explicou. A paciente, segundo Lescure, tem mais de 65 anos e tinha doenças pré-existentes.

Três passageiros do navio - um casal holandês e uma mulher alemã - morreram, e outras pessoas também contraíram esse vírus propagado por roedores.

Não existe nenhuma vacina, nem tratamento específico para o hantavírus, que é endêmico na Argentina, de onde o cruzeiro partiu em abril.

As autoridades de saúde insistem que o risco para a saúde pública mundial é baixo e minimizaram as comparações com a pandemia de covid-19.

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