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UE estuda possibilidade de estender missão naval ao Estreito de Ormuz

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Repórter
12/05/2026 14:33

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A União Europeia poderá estender ao Estreito de Ormuz sua missão naval no Mar Vermelho, embora apenas após o fim da guerra no Oriente Médio, indicou nesta terça?feira (12) a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. 

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"A operação Aspides já dá uma contribuição essencial para a proteção dos navios no Mar Vermelho, mas suas atividades podem ser ampliadas ao Estreito" de Ormuz, declarou à imprensa ao término de uma reunião de ministros da Defesa da UE. 

Vários países, acrescentou, indicam estar dispostos a contribuir para o reforço da missão. 

A Aspides, que inclui três navios militares, foi lançada em 2024 para proteger os navios comerciais dos ataques dos rebeldes huthis. 

Pressionados por Donald Trump a se envolverem na guerra que desencadeou junto com Israel contra o Irã, os europeus tentam responder às suas exigências de assistência sem entrar diretamente em um conflito que, segundo afirmam, "não é deles". 

França e Reino Unido impulsionam uma coalizão de voluntários para garantir a segurança desse estreito, por onde transita um quinto do petróleo produzido no mundo, embora somente depois de restabelecida a paz. 

A ideia é permitir uma coordenação entre a missão Aspides e a que será lançada por essa coalizão, detalharam fontes diplomáticas europeias.

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del-ob/jca/mab/pc/jc

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