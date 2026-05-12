Ben White vai desfalcar o Arsenal pelo resto da temporada e pode ficar fora da Copa

O lateral-direito Ben White, afastado devido a uma lesão no joelho, vai desfalcar o Arsenal na luta pelos títulos do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões, informou o clube londrino nesta terça-feira (12).

O jogador de 28 anos "sofreu uma lesão grave no ligamento colateral medial" do joelho direito, "o que o manterá longe dos gramados pelo resto da temporada", informou a diretoria dos 'Gunners' em comunicado.

A nota não deu um prazo de recuperação, mas as chances de White, que tem seis convocações pela seleção inglesa e foi chamado pelo técnico Thomas Tuchel para a data Fifa de março, de ir à Copa do Mundo são consideradas remotas.

O jogador sofreu a lesão no último domingo, durante a vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o West Ham, fora de casa.

A ausência de White, que foi titular tanto no jogo de ida quanto no de volta da semifinal da Champions contra o Atlético de Madrid, será uma dor de cabeça para o técnico Mike Arteta às vésperas dos últimos três jogos da temporada.

O Arsenal, que lidera o Campeonato Inglês, se prepara para dois duelos de alta pressão contra Burnley (na próxima segunda-feira) e Crystal Palace (no dia 24), com a perspectiva de conquistar seu primeiro título nacional desde 2004.

Depois, a equipe encara o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões no dia 30 de maio, em Budapeste.

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