Técnico Dick Advocaat reassume seleção de Curaçao a um mês da Copa

O técnico holandês Dick Advocaat, que classificou Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 e depois deixou o cargo, está de volta ao comando da equipe, informou à AFP o presidente da federação de futebol local (FFK) nesta terça-feira (12).

Advocaat retorna à seleção caribenha depois de pedir demissão em fevereiro devido a questões de saúde da filha.

Três meses antes, sob comando do holandês de 78 anos, Curaçao garantiu uma vaga para disputar um Mundial pela primeira vez em sua história.

"Advocaat está de volta", escreveu à AFP o presidente da FFK, Gilbert Martina, em uma mensagem de texto nesta terça.

O anúncio ocorre um dia depois de a federação informar a demissão do também holandês Fred Rutten, que em dois meses no cargo teve o saldo de duas derrotas em dois amistosos disputados em março, contra China (2 a 0) e Austrália (5 a 1).

Curaçao, com uma área de 444 km² e pouco menos de 160 mil habitantes, é o menor território a se classificar para uma Copa do Mundo.

A estreia da equipe no torneio será no dia 14 de junho, contra a Alemanha, pelo Grupo E, que também conta com Costa do Marfim e Equador.

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