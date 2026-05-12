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México abre 'outros horizontes' comerciais com acordo com UE, diz Sheinbaum

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AFP
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Repórter
12/05/2026 13:33

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A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou, nesta terça-feira (12), que o México está abrindo "novos horizontes" para o comércio com a modernização de seu acordo com a União Europeia, em meio às negociações comerciais em andamento com os Estados Unidos e o Canadá. 

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A assinatura do pacto comercial está agendada para 22 de maio, durante uma cúpula bilateral na Cidade do México entre Sheinbaum e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. 

O acordo atualizado coincide com as negociações entre México, Estados Unidos e Canadá para revisar o tratado de livre comércio em meio às políticas tarifárias impostas pelo presidente Donald Trump durante seu segundo mandato. 

"É muito importante avançar com a revisão do tratado com os Estados Unidos e o Canadá, o que é fundamental, mas também estamos abrindo novos horizontes", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal. 

A presidente enfatizou que a modernização do acordo com a União Europeia permitirá que o México atraia mais investimentos estrangeiros e aumente as vendas de produtos mexicanos na Europa.

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ai/jt/nn/aa/jc

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