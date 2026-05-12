Guerra dos EUA contra Irã custou US$ 29 bilhões, segundo Pentágono

O custo da guerra contra o Irã aproxima-se de 29 bilhões de dólares (142 bilhões de reais), cerca de 4 bilhões (19,5 bilhões de reais) a mais do que o estimado há duas semanas, indicou nesta terça-feira (12) o Pentágono, em um momento em que o presidente Donald Trump enfrenta um crescente questionamento pelo conflito.

O novo número foi revelado pelo Departamento de Defesa durante uma audiência no Capitólio na qual o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, prestavam depoimento sobre um pedido orçamentário de 1,5 trilhão de dólares (cerca de 7,3 trilhões de reais) para 2027.

Nesta audiência, da qual Jules Hurst III, diretor financeiro do Pentágono, também participou, os congressistas pediram uma atualização do custo da guerra.

"No momento do depoimento (...) eram 25 bilhões de dólares (aproximadamente 122,4 bilhões de reais)", disse Hurst aos congressistas em referência à estimativa apresentada por Hegseth em 29 de abril.

Porém, uma revisão aproximou o número da estimativa atual, indicou o chefe do Estado-Maior Conjunto, citando atualizações nos "custos de reparação e substituição de equipamentos" e maiores despesas operacionais.

Pressionado sobre quando o Congresso receberá um relatório completo dos custos da guerra, Hegseth declarou que o governo solicitará "tudo o que acharmos que for necessário".

Foi a primeira audiência de Hegseth no Capitólio desde que a Casa Branca notificou formalmente o Congresso de que as hostilidades, iniciadas pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, haviam "terminado".

"A pergunta que deve ser respondida ao final é: o que conseguimos e a que custo?", disse Rosa DeLauro, a principal democrata na Comissão de Apropriação da Câmara dos Representantes.

O senador democrata Mark Kelly alertou, no final de semana, que os estoques de mísseis Tomahawk, interceptores Patriot e outros sistemas avançados haviam sido gravemente reduzidos.

Hegseth descartou estes alertas. "O problema das munições foi exagerado de maneira tola e inútil", disse. "Sabemos exatamente o que temos".

O depoimento ocorreu em um momento em que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã parece cada vez mais frágil. Trump advertiu, na segunda-feira (11), que a trégua estava em estado crítico.

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