Flick critica Lamine Yamal por exibir bandeira palestina

AFP
AFP
12/05/2026 12:57

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse que conversou com Lamine Yamal depois que o jogador exibiu uma bandeira palestina durante a comemoração do título do Campeonato Espanhol.

"São coisas que normalmente não gosto", disse Flick em entrevista nesta terça-feira (12), véspera do jogo contra o Alavés pela 36ª rodada.

"Eu disse a ele que, se ele quiser fazer isso, a decisão é dele. Ele já é maior de idade", acrescentou Flick ao ser questionado sobre o gesto do jogador.

"Nós nos dedicamos a jogar futebol e temos que levar em conta o que o público espera de nós", ressaltou o treinador alemão.

Durante a carreata pelas ruas de Barcelona na segunda-feira para comemorar o título espanhol, Yamal exibiu uma bandeira palestina no ônibus que levava os jogadores.

"Quando vi as pessoas, o público nas ruas, emocionados, a sensação foi incrível. Foi tudo muito emocionante", disse Flick.

"As pessoas estão muito felizes por este título, o segundo consecutivo, e é para isso que estamos aqui: para jogar futebol e para trazer felicidade e alegria às pessoas", concluiu o alemão.

