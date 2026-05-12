Hansi Flick confirma renovação com o Barcelona
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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou nesta terça-feira (12) que renovou seu contrato com o clube por duas temporadas, com opção para uma terceira.
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"Obviamente estou muito feliz, isso me dá confiança para continuar trabalhando mais um ou dois anos", disse Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol.
"Acho que muitos treinadores ficariam felizes se assinassem um contrato de três, quatro ou cinco anos, mas neste caso, no caso do Barça, acho que é bom limitar e agradeço por isso", acrescentou.
"Vamos até 2028. Se tudo correr bem, tomaremos a decisão de continuar. Eu tenho o direito de parar, o clube também", continuou Flick. "Foi um bom acordo para ambas as partes".
O treinador alemão chegou ao Barcelona em 2024 e em duas temporadas conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopas das Espanha, mas o grande objetivo é voltar a vencer a Liga dos Campeões.
"É um compromisso da nossa parte também para continuar trabalhando mais forte do que trabalhamos nesta temporada, e alcançar o mais alto nível possível com a equipe, alcançando novas metas, conquistando novos títulos", explicou.
"Isso é importante para o Barça, porque todo mundo tem esse sonho de ganhar a Champions. Estamos tentando e vamos tentar de novo, é a única coisa que posso dizer", prometeu.
O Barcelona foi eliminado nas quartas de final da principal competição europeia de clubes pelo Atlético de Madrid e no ano passado caiu na semifinal diante da Inter de Milão.
Apesar de já ter garantido o título espanhol, depois de vencer o Real Madrid no domingo por 2 a 0, Flick descartou que a equipe jogará os três jogos que restam do campeonato só com jogadores da base.
"Temos que encontrar a combinação adequada entre jogadores de 'La Masía' [o centro de treinamento do Barça] e os jogadores de nível mundial que temos", explicou.
"Temos o ambiente, a atitude e a mentalidade que 'La Masia' nos proporciona, mas também precisamos de jogadores de ponta e, neste momento, temos uma combinação ideal", concluiu.
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