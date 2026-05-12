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Mais de 100 deputados trabalhistas britânicos assinam carta de apoio a Starmer

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AFP
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Repórter
12/05/2026 11:57

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Mais de 100 deputados trabalhistas britânicos assinaram uma carta de apoio ao primeiro-ministro Keir Starmer nesta terça-feira (12), cuja liderança está sendo contestada dentro do próprio partido após a derrota sofrida nas eleições locais da última quinta-feira. 

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"Na semana passada, tivemos resultados eleitorais difíceis. Este não é o momento para uma disputa pela liderança", afirmaram em uma carta publicada pela imprensa britânica, enquanto mais de 80 deputados trabalhistas pediram a renúncia de Starmer.

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psr/an/aa

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