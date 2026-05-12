Inflação nos EUA atingiu em abril seu nível mais alto em três anos pela guerra no Irã

A inflação nos Estados Unidos subiu em abril e registrou o nível mais elevado em três anos, alinhada às expectativas do mercado, devido ao impacto da guerra no Oriente Médio na maior economia do mundo.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) atingiu 3,8% em relação ao ano anterior, informou o instituto de estatística, o maior aumento desde maio de 2023. O IPC em relação ao ano anterior havia sido de 3,3% em março e 2,4% em fevereiro.

A gasolina tem um impacto significativo (+28,4% em relação ao ano anterior) nesse recorde em três anos, mas os aumentos de preços foram generalizados, afetando desde alimentos até aluguéis.

A guerra no Oriente Médio, que começou em 28 de fevereiro com ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, parece estar em um impasse, e os preços do petróleo permanecem ligeiramente acima de 100 dólares o barril.

Um galão (quase 3,8 litros) de gasolina comum custa, em média, 4,50 dólares (22 reais) nos Estados Unidos, em comparação com aproximadamente 3 dólares (14,69 reais) pouco antes da guerra, segundo o último relatório da Associação Automobilística Americana (AAA).

Com as eleições de meio de mandato se aproximando, em 3 de novembro, o governo Trump afirma que as perturbações econômicas são temporárias, ciente da importância do poder de compra para os eleitores americanos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aha/md/nn/mar/dga/mar/aa/fp