Israel enviou sistemas antiaéreos aos Emirados durante guerra com Irã, diz embaixador dos EUA

Israel enviou aos Emirados Árabes Unidos, durante a guerra com o Irã, sistemas de defesa antiaérea e pessoal encarregado de operá-los, revelou nesta terça-feira (12) o embaixador americano Mike Huckabee.

"Posso expressar algumas palavras de reconhecimento, uma profunda gratidão e uma profunda admiração em relação aos Emirados Árabes Unidos?", declarou Huckabee durante uma conferência na Universidade de Tel Aviv.

"Foram os primeiros signatários dos Acordos de Abraão (de normalização com Israel) e vejam os benefícios que obtiveram. Israel acaba de lhes enviar baterias para o 'Domo de Ferro' (...) Como isso é possível? Porque existem relações extraordinárias entre os Emirados Árabes Unidos e Israel", afirmou.

Os Emirados foram alvo quase diário de represálias iranianas durante a guerra no Oriente Médio, desencadeada em 28 de fevereiro pelo ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra Teerã. Desde 8 de abril, um cessar-fogo interrompeu as hostilidades.

Segundo a ministra de Cooperação Internacional dos Emirados, Reem al Hashimy, entrevistada em 19 de abril pela americana ABC, o país foi alvo de mais de 2.800 mísseis e drones durante os primeiros 40 dias da guerra.

Apesar do cessar-fogo, os Emirados relataram, desde 8 de abril, vários ataques com mísseis e drones procedentes do Irã.

Os Emirados, que possuem importantes reservas de petróleo, são um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e figuram entre os países árabes que, em 2020, normalizaram relações com Israel após a assinatura dos Acordos de Abraão, durante o primeiro mandato do presidente americano Donald Trump.

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