Trump anuncia que os EUA conversarão com Cuba, 'um país falido'
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) que seu governo conversará com Cuba, "um país falido", após ter ameaçado repetidamente "tomar o controle" da ilha comunista.
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"Cuba está pedindo ajuda e nós vamos conversar!", disse Trump.
Esta é a primeira vez que o presidente americano reconhece pessoalmente essas conversas. Cuba havia confirmado uma "reunião" bilateral em Havana no dia 21 de abril.
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