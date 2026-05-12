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Trump anuncia que os EUA conversarão com Cuba, 'um país falido'

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AFP
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Repórter
12/05/2026 09:33

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) que seu governo conversará com Cuba, "um país falido", após ter ameaçado repetidamente "tomar o controle" da ilha comunista.

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"Cuba está pedindo ajuda e nós vamos conversar!", disse Trump. 

Esta é a primeira vez que o presidente americano reconhece pessoalmente essas conversas. Cuba havia confirmado uma "reunião" bilateral em Havana no dia 21 de abril.

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bur-jz/nn/aa

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