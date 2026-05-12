Trump anuncia que os EUA conversarão com Cuba, 'um país falido'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) que seu governo conversará com Cuba, "um país falido", após ter ameaçado repetidamente "tomar o controle" da ilha comunista.

"Cuba está pedindo ajuda e nós vamos conversar!", disse Trump.

Esta é a primeira vez que o presidente americano reconhece pessoalmente essas conversas. Cuba havia confirmado uma "reunião" bilateral em Havana no dia 21 de abril.

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