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Segunda secretária de Estado britânica deixa o governo e pressão aumenta contra Starmer

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Repórter
12/05/2026 09:33

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Uma segunda secretária de Estado do governo britânico pediu demissão nesta terça-feira (12), o que aumenta a pressão dentro do Partido Trabalhista para que o primeiro-ministro Keir Starmer renuncie ao cargo após o fiasco das eleições municipais e regionais. 

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"Não posso seguir como ministra sob a atual liderança", escreveu Jess Phillips, secretária de Estado para o Combate à Violência contra as Mulheres, em uma carta divulgada pela Sky News e direcionada a Keir Starmer.

Pelo menos 80 deputados trabalhistas pediram a renúncia de Starmer.

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pdh/jkb/erl/avl/fp

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